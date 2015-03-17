  1. Главная
Аксаков: ипотека "оживится", когда ключевая ставка будет снижена до 15%
Сегодня, 9:59
Депутат Госдумы рассказал об ожиданиях от ЦБ РФ по ставке на 2025 год.

 Рыночная ипотека в стране "оживится" в тот момент, когда ключевая ставка Центрального банка России достигнет показателя в 15 процентов. В том случае, если показатель будет ниже десяти процентов, то весь сектор начнет "активно развиваться". Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "РИА Новости" сделал  председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Таким образом парламентарий ответил на вопрос СМИ о том, когда рыночная ипотека станет доступной для граждан.

Когда ключевая ставка будет меньше 10%. Ориентир Банк России обозначил 7%. В принципе, разговаривая со строителями, с теми, кто курирует это направление, стало ясно, что ипотека оживится даже если будет 15%, а если ключевая ставка будет меньше 10%, то есть 7%, то ипотечный рынок начнет активно развиваться.

Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Согласно сведениям от единой информационной системы жилищного строительства от государственной компании "Дом.РФ", средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банковских структурах снизилась за последнюю неделю на 1,4 процентных пункта. Сейчас показатель составляет 23,05 процента. Банк России по результатам заседания совета директоров в июле 2025 года снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18 процентов годовых. Следующее заседание намечено на 12 сентября. В общей сложности до конца текущего года пройдет три заседания по ключевой ставке.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

