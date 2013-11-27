ЦБ отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка

Регулятор лишил банк лицензии за нарушение законов.

Центробанк России отозвал лицензию у пермского Профессионального инвестиционного банка. Как говорится в сообщении ЦБ, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Кроме того, регулятор неоднократно регистрировал нарушение федеральных законов и норм Банка России со стороны администрации банка. Проинвестбанк также был замечен в завышение стоимости имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения.

Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Сообщение пресс-службы Центробанка

Банк находился на 315 месте в банковской системе Российской Федерации по величине активов. ЦБ назначил в Проинвестбанк временную администрацию. Банк является участников системы страхования вкладов. Вкладчики получат 100% остатка на счетах, включая начисления по вкладам (но не больше 1,4 миллионов рублей).

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Фото: cbr.ru