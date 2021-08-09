ЦБ обяжет банки привязать ИНН к счетам россиян

Отмечается, что данная мера направлена на борьбу с дроперами.

Центробанк России обяжет банки привязать ИНН к счетам россиян. Об этом заявила РБК заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.

По ее словам, данная мера направлена на борьбу с дроперами. Полякова отметила, что раньше для российских банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета. Заместитель председателя ЦБ добавила, что теперь это необходимо для работы новой платформы "Антидоп".

Запуск платформы намечен на середину 2027 года. Отмечается, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют.

Фото: pxhere.com