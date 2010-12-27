Курс евро по сравнению с показателем на вторник снизился на 26,3 копейк.

Во вторник, 17 декабря, ЦБ обнародовал официальный курс доллара на 18 декабря. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

По словам экспертов, курс евро снизился на 26,3 копейк. Его стоимость на среду составит — 69,6801 рубля. При этом цена бивалютной корзины составила 65,7490 рубля.

Также специалисты отмечают, что инфляция достигла исторического минимума – 3,6 %. Президент России пообещал сохранять макроэкономическую стабильность.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Госдумы прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих.

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