Во вторник, 17 декабря, ЦБ обнародовал официальный курс доллара на 18 декабря. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".
По словам экспертов, курс евро снизился на 26,3 копейк. Его стоимость на среду составит — 69,6801 рубля. При этом цена бивалютной корзины составила 65,7490 рубля.
Также специалисты отмечают, что инфляция достигла исторического минимума – 3,6 %. Президент России пообещал сохранять макроэкономическую стабильность.
Ранее мы сообщали о том, что депутат Госдумы прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )