ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19

Россию ждёт средний вариант кризиса.

Центробанк не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Мне кажется, V-сценарий не очень реалистичен, L тоже означает какую-то очень длинную стагнацию. Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России

По её словам, РФ ждёт средний вариант. Быстрых темпов восстановления экономики ждать не стоит не только из-за неясности спроса на внутренних или внешних рынках, но и потому что нет понимания того, что будет с предложением.

Набиуллина рассказала о специфике российской экономики и подчеркнула, что если какое-то предприятие в производственной цепочке перестанет выпускать продукт, то это поставит под удар всю цепочку.

Ранее мы писали, что в Центробанке допустили снижение ключевой ставки в июне.