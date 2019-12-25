ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19

Центробанк не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Мне кажется, V-сценарий не очень реалистичен, L тоже означает какую-то очень длинную стагнацию.
Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России
По её словам, РФ ждёт средний вариант. Быстрых темпов восстановления экономики ждать не стоит не только из-за неясности спроса на внутренних или внешних рынках, но и потому что нет понимания того, что будет с предложением.
Набиуллина рассказала о специфике российской экономики и подчеркнула, что если какое-то предприятие в производственной цепочке перестанет выпускать продукт, то это поставит под удар всю цепочку.
Ранее мы писали, что в Центробанке допустили снижение ключевой ставки в июне.
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