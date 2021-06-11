ЦБ не исключил перехода на умеренно жесткую денежно-кредитную политику

Банк России сегодня повысил ключевую ставку до 5,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что ЦБ не исключает перехода к умеренно жесткой денежной-кредитной политике. Однако это будет зависеть от экономической ситуации.

Мы не исключаем перехода к умеренно жесткой политике, мы и раньше не исключали. Но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным. Все будет зависеть от того, какая будет динамика экономики, инфляции и инфляционных ожиданий, - сказала глава ЦБ.

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку на на 50 б.п. до 5,5% годовых. При этом в ЦБ предполагают, что во втором полугодии 2022 года годовая инфляция будет в районе 4%.

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