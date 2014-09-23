ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки в сентябре

Ожидается, что регулятор будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки.

Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, это может произойти 12 сентября. Пьянов уточнил, что ЦБ будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки. Речь идет о снижении на 100 или 200 базисных пунктов. Эксперт добавил, что для двух сценариев есть длинный перечень аргументов.

Ранее Мантуров рассказал об эффекте для бюджета России из-за снижения ставки ЦБ.

Фото: pxhere.com