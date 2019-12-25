ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Эксперты проанализируют устаревшие параметры.

Центробанк хочет изменить основания для блокировки счетов. Правки будут внесены в критерии сомнительных операций. Ранее перечень не меняли с момента их появления: около восьми лет. Сейчас эксперты предлагают ввести новые параметры и исключить устаревшие. Об этом сообщили в "РБК".

В общей сложности список включает в себя более 100 пунктов. Уберутся операции с высокими комиссиями и заградительными тарифами. Исключат нестандартные и сложные" расчеты. Добавят же регулярное снятие наличных средств, если деньги поступают от компании или ИП. Также новым критерием станет отказ клиента от разовой операции и его просьба закрыть счет и выдать средства после появления дополнительных вопросов со стороны кредитной организации.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ РФ отменит комиссии за переводы по номеру телефона.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

