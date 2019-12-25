ЦБ допускает, что к середине года ВВП России вернется к допандемическому уровню

Предполагается, что в 2021 году ВВП России может вырасти на 3-4%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ВВП России к допандемическому уровню может вернуться во второй половине этого года.

"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года российский ВВП вернется на уровни допандемические", — сказала Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Ранее Центробанк прогнозировал, что в 2021 году российское ВВП вырастет на 3-4%.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги заявил, что России необходимо реформировать систему для борьбы с бедностью. По его мнению, это необходимо, чтобы к 2030 году уровень бедности в стране сократился до 6,6%.

Фото: cbr.ru