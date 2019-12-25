ЦБ дал прогноз по инфляции на конец 2021 года

На 2022 прогноз останется по прогнозам на уровне 4-4,5%.

На конец 2021 года инфляция в России, вероятнее всего, составит 7,4-7,9%. Такое заявление сделал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза. Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России

Отмечается при этом, что на 2022 год прогноз остается неизменным, предполагается, что он составит 4-4,5%. По словам Тремасова, в первой половине 2022 года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер.

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Фото: cbr.ru