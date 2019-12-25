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Цена на газ в Европе опустилась ниже тысячи долларов за 1 тыс. кубометров
Сегодня, 9:53
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Цена на газ в Европе опустилась ниже тысячи долларов за 1 тыс. кубометров

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Накануне, 27 октября, в Европе цена газа составила 1,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

На открытии торгов цена на газ в Европе опустилась на 6% и составила менее тысячи долларов за 1 тыс. кубометров. Произошло это на фоне ожиданий заполнения "Газпромом" европейских хранилищ. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, в Нидерландах на хабе TTF цена ноябрьского фьючерса в 9:01 мск снизилась до 973 долларов за тысячу кубометров, или до €81,2 за МВт⋅ч.

При этом на 09:09 мск цена газа опустилась до 8%, цена составила 956 долларов за тысячу кубометров.

27 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке 1,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Ранее мы писали, что в Украине допустили рост тарифов на распределение газа. 

Фото: pixabay 

Теги: цена на газ в европе
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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