В Украине допустили рост тарифов на распределение газа

Это может произойти, если ГТС Украины не будет транспортировать газ в Евросоюз из-за запуска "Северного потока-2".

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что тарифы на распределение газа в стране могут значительно вырасти. Об этом она сказала в эфире телевизионного канала "1+1".

По мнению Зеркаль, увеличение тарифов произойдет в том случае, если газотранспортная система государства не будет транспортировать газ в Европейский союз из-за запуска "Северного потока-2".

На платежках [запуск СП-2] может очень плохо отобразиться. То есть наши платежки на распределение газа в случае, если транзита не будет, значительно увеличатся. Лана Зеркаль, советник главы министерства энергетики Украины

По ее словам, в настоящее время невозможно рассчитать, насколько может вырасти тариф на распределение голубого топлива. Зеркаль заверила, что страна без газа не останется, однако Украины может остаться без работающей ГТС, приносящей прибыль.

Ранее Украины предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего.

Видео: YouTube / Сніданок с 1+1