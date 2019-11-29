ЦБ РФ поддержит законодательный запрет расплачиваться биткоинами

Данное решение ведомство считает целесообразным.

Центробанк России поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами. Об этом сообщили в "Прайме" со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ведомстве добавили, что ограничения возникнут, так как криптовалюты несут в себе значительные риски.

В том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма объяснили эксперты

Угроза касается также проведения обменных операций из-за колебаний обменного курса. В ЦБ напомнили, что единственным законным платежным средством в стране остается рубль. Сейчас криптовалюты не могут приравнять к фиатным средствам. Центробанк считает целесообразным поддержать законопроект о запрете подобных денег.

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