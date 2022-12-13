ЦБ РФ не устраивают "черт знает какие" схемы застройщиков по ипотеке

Эльвира Набиуллина рассказала о готовности выхода для решения проблем "на Госдуму".

Глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами, созванной по результатам совещания директоров Центробанка, заявила о том, что ЦБ абсолютно не устраивают "черт знает какие" схемы застройщиков по ипотеке. Она пояснила, что правительство будет с ними бороться для защиты прав потребителей. В ЦБ добавили, что подобные схемы быстро множатся. Эксперты планируют выйти на Государственную Думу для принятия законодательных решений по ипотечным проектам. Аналитики считают, что отклонения идут не на пользу заемщику, а во многом речь идет о недобросовестных продажах.

Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кэшбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, и готовы принять решение по ним. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: windfall tax должны платить не использующие регуляторные послабления банки.

Фото и видео: Центробанк России