Набиуллина: windfall tax должны платить не использующие регуляторные послабления банки

Глава ЦБ отметила, что нет основания для послаблений взносов.

Глава российского государственного регулятора Эльвира Набиуллина рассказала журналистам в ходе пресс-конференции о том, что windfall tax (единовременный налог) должны платить не использующие регуляторные послабления банковские организации. Она отметила, что отсутствуют основания для того, чтобы кредитные организации не принимали участие во взносе в федеральный бюджет.

Мы не нашли веских оснований, чтобы для банков делать исключения из общего правила в этой ситуации. Единственное, если банки будут попадать под общие правила, то это должны быть те банки, которые не используют наши регуляторные послабления. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не видит рисков оттока ликвидности в связи с внедрением цифрового рубля.

Фото и видео: Центробанк России