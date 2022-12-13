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ЦБ не видит рисков оттока ликвидности в связи с внедрением цифрового рубля

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Эльвира Набиуллина рассказала о проекте тестирования.

Российский Центробанк считает, что внедрение цифрового рубля не приведет к дефициту ликвидности у отечественных банков.Такое мнение в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами по результатам  проведенного совета директоров государственного регулятора рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница прокомментировала вопрос якобы ускоренного рассмотрения законопроекта о цифровом рубле. На самом деле речь ведется о плановых мероприятиях. Проводится тестирование  точки зрения пилота проекта.

Мы видим позитивные последствия от введения цифрового рубля Опасения банков, некоторые о том, что у них будут проблемы с ликвидностью, подробно обсуждались, подробно в течение нескольких месяцев. Мы таких рисков не видим.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не видит спекулятивных действий на валютном рынке.

Фото и видео: Центробанк России

Теги: ликвидность, центробанк, цифровой рубль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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