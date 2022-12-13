ЦБ не видит рисков оттока ликвидности в связи с внедрением цифрового рубля

Эльвира Набиуллина рассказала о проекте тестирования.

Российский Центробанк считает, что внедрение цифрового рубля не приведет к дефициту ликвидности у отечественных банков.Такое мнение в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами по результатам проведенного совета директоров государственного регулятора рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница прокомментировала вопрос якобы ускоренного рассмотрения законопроекта о цифровом рубле. На самом деле речь ведется о плановых мероприятиях. Проводится тестирование точки зрения пилота проекта.

Мы видим позитивные последствия от введения цифрового рубля Опасения банков, некоторые о том, что у них будут проблемы с ликвидностью, подробно обсуждались, подробно в течение нескольких месяцев. Мы таких рисков не видим. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не видит спекулятивных действий на валютном рынке.

Фото и видео: Центробанк России