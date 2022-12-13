ЦБ не видит спекулятивных действий на валютном рынке

Эльвира Набиуллина рассказала о курсе рубля.

Российский Центробанк не фиксирует манипуляций валютных спекулянтов по изменению курса рубля. Соответствующее заявление руководитель государственного регулятора Эльвира Набиуллина сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Чиновница пояснила прессе, что колебания в стоимости могут происходить из-а понижения ликвидности валютного рынка.В текущий момент мониторингом занимаются специалисты ЦБ совместно с биржей. Не исключено, что в будущем будет реализована смена "дизайна" торгов. В частности, ожидается расширение времени расчета фиксинга для нейтрализации подобных колебаний в ценах.

Каких-то действий - так называемых спекулятивных - мы не видим. Но действительно были движения курса, в середине марта особенно, и это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ напомнила, что ведется мониторинг на предмет манипулирования, изучается любое аномальное поведение на рынке. ЦБ: либерализация выплат дивидендов нерезидентам из недружественных стран обсуждается.

Фото и видео: Центробанк России