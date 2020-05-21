  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЦБ 26 мая снизил ключевую ставку до 11%
Сегодня, 22:11
86
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

ЦБ 26 мая снизил ключевую ставку до 11%

0 0

В публикации отметили, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен.

В четверг, 26 мая, на заседании Центробанк России снизил ключевую ставку на 3 п.п. — до 11 % годовых. Об этом рассказали в сообщении регулятора. 

В публикации отметили, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен.

Напомним, что ЦБ поднял ставку 28 февраля – до 20%. По мере адаптации российской экономики к санкциям из-за спецопераций на Украине регулятор начал постепенно опускать ставку. Сначала она снизилась до 17%, затем до 14%. 

Ранее Путин сообщал, что Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки. Регулятор планирует добиться повышения доступности займов для населения в целом.

Фото: pixabay

Теги: ключевая ставка, центробанк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии