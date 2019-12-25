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Путин: Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Сегодня, 14:55
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Путин: Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки

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Глава РФ сообщил о работе регулятора по кредитно-денежной политике.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Центробанк продолжает работу по снижению ключевой ставки и смягчению кредитно-денежной политики. Регулятор планирует добиться повышения доступности займов для населения в целом. Такими сведениями глава государства поделился с коллегами на правительственном совещании по экономическим вопросам.

Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в конце апреля текущего года ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - с 17% до 14%. Руководство Банка России отметило, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит дальнейшее пространство для снижения показателя.

Путин: профицит федеральной казны за январь - апрель составил 2,7 трлн рублей.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: банк россии, владимир путин, ключевая ставка, кредитно-денежная политика, центробанк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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