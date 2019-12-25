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Путин: профицит федеральной казны за январь - апрель составил 2,7 трлн рублей
Сегодня, 14:49
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Путин: профицит федеральной казны за январь - апрель составил 2,7 трлн рублей

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Глава РФ рассказал о падении темпов инфляционных показателей.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что профицит федеральной казны за январь - апрель составил 2,7 трлн рублей. Соответствующими статистическими данными глава государства поделился с членами правительства на совещании по экономическим вопросам. Политик отметил, что при этом расходы заметно увеличились за счет опережающего финансирования по проектам развития, а также авансированию государственных закупок.

Растут возможности бюджетной системы. За январь - апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил коллегам о замедлении роста инфляции. За прошлый месяц темпы сократились в несколько раз по отношению к мартовским показателям. Недельный прирост упал до 0,1%.

Путин: рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: бюджет, владимир путин, инфляция, профицит
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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