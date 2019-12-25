Путин: профицит федеральной казны за январь - апрель составил 2,7 трлн рублей

Российский президент Владимир Путин сообщил, что профицит федеральной казны за январь - апрель составил 2,7 трлн рублей. Соответствующими статистическими данными глава государства поделился с членами правительства на совещании по экономическим вопросам. Политик отметил, что при этом расходы заметно увеличились за счет опережающего финансирования по проектам развития, а также авансированию государственных закупок.
Растут возможности бюджетной системы. За январь - апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны напомнил коллегам о замедлении роста инфляции. За прошлый месяц темпы сократились в несколько раз по отношению к мартовским показателям. Недельный прирост упал до 0,1%.
Путин: рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
Фото и видео: Kremlin.ru
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