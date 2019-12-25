Путин: рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

Глава РФ рассказал о падении внутреннего спроса.

Российский президент Владимир Путин заявил, что рубль в 2022 году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Соответствующей информацией глава государства поделился с членами правительства на совещании по экономическим вопросам. По мнению политика, на отдельные экономические тенденции в стране следует обратить более пристальное внимание. В частности, на текущий момент внутренний спрос на товары отстает от показателей 2021 года.

На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира. Владимир Путин, президент РФ

лидер страны напомнил коллегам о том, что в России продолжает сокращаться и объем денежных средств, оставшихся на счетах отечественных предприятий и граждан. Владимир Путин назвал эти факторы негативными для системы. Он призвал чиновником снизить риски за счет накопленного опыта адресной поддержки, которая велась в период пандемии.

Путин: льготная ипотека поддержит семьи и строительную отрасль.

Фото и видео: Kremlin.ru