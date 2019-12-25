Путин: льготная ипотека поддержит семьи и строительную отрасль

Глава РФ рассказал о важности смягчения кредитно-денежной политики Центробанком РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил, что продление льготной ипотеки поддержит семьи и строительную отрасль страны. Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном совещании, посвященном экономической ситуации в условиях западного санкционного давления.

Механизмы льготной ипотеки поддержат смежные сектора нашей экономики…Кредиты по такой ставке можно получить начиная с мая, программа продлена до конца текущего года. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что Банк России продолжит свою линию на смягчение денежно-кредитной политики. С учетом падения ключевой ставки с 20 до 14%, регулятором и властями РФ принято решение снизить ставку по льготной ипотеке до 9%.

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Фото и видео: Kremlin.ru

