Путин: Россию в 2022 году ожидает рекордный урожай зерна

Глава РФ рассказал о количестве собранной пшеницы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что страну в 2022 году ожидает рекордный урожай в 130 млн тонн зерна. Глава государства поделился этой информацией во время выступления на правительственном совещании по экономическим вопросам. Политик уточнил, что в том числе на

Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит с запасом обеспечить внутренние потребности. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что добытые сельскохозяйственные объемы зерна дадут возможность нарастить поставки агропромышленной продукции РФ на глобальный рынок для партнеров и дружественных стран. Владимир Путин считает, что это важно для продовольственной безопасности в мире.

Путин: СССР победил фашистов за счет фронта и экономики.

Фото и видео: Kremlin.ru

