Путин: СССР победил фашистов за счет фронта и экономики

Российский президент Владимир Путин напомнил, что СССР победил фашистов в Великой Отечественной войне за счет фронтовых сражений и экономически мощной системы. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством, посвященному экономическим вопросам.
Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономики.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны уточнил, что советская экономическая система противостояла в годы Второй мировой войны промышленному потенциалу как Германии, так и всего европейского региона, который немцы смогли поработить.
Путин: санкции против России во многом провоцируют глобальный кризис.
Фото и видео: Kremlin.ru
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