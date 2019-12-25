Путин: СССР победил фашистов за счет фронта и экономики

Глава РФ напомнил о том, какие факторы помогли Москве победить немцев в ВОВ.

Российский президент Владимир Путин напомнил, что СССР победил фашистов в Великой Отечественной войне за счет фронтовых сражений и экономически мощной системы. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством, посвященному экономическим вопросам.

Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономики. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что советская экономическая система противостояла в годы Второй мировой войны промышленному потенциалу как Германии, так и всего европейского региона, который немцы смогли поработить.

Путин: санкции против России во многом провоцируют глобальный кризис.

Фото и видео: Kremlin.ru

