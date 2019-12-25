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Путин: СССР победил фашистов за счет фронта и экономики
Сегодня, 14:24
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Путин: СССР победил фашистов за счет фронта и экономики

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Глава РФ напомнил о том, какие факторы помогли Москве победить немцев в ВОВ.

Российский президент Владимир Путин напомнил, что СССР победил фашистов в Великой Отечественной войне за счет фронтовых сражений и экономически мощной системы. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством, посвященному экономическим вопросам.

Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономики.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что советская экономическая система противостояла в годы Второй мировой войны промышленному потенциалу как Германии, так и всего европейского региона, который немцы смогли поработить.

Путин: санкции против России во многом провоцируют глобальный кризис.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, вов, вторая мировая война, германия, день победы, советский союз, ссср, фашизм, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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