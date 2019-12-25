Путин: санкции против России во многом провоцируют глобальный кризис

Россия успешно справляется с западным давлением.

Россия успешно справляется с санкциями. Такое заявление на правительственном совещании по экономическим вопросам сделал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что западное давление все еще сказывается на экономических системах тех стран, которые и вводят антироссийские ограничения. По мнению лидера РФ, эти санкции провоцируют глобальный кризис.

Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по национальным интересам, благополучию граждан. Владимир Путин, президент РФ

В России уверены в том, что санкционная одержимость Запада приведет мир к сложнейшим и труднообратимым последствиям, особенно - для граждан Евросоюза и беднейших стран. Владимир Путин уточнил, что уже сейчас ряд государств сталкиваются с голодом. По мнению политика, ответственность за эту ситуацию лежит на плечах западных элит.

Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян.

Фото и видео: Kremlin.ru