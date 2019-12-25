Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

Российский президент Владимир Путин предложил обсудить дополнительные шаги для роста реальных доходов граждан, а также поддержать потребительский спрос. Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном совещании, посвященном экономическому развитию страны. Также лидер призвал власти сконцентрировать силы на возможностях бизнес-индустрии и регионов.
Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос.
Владимир Путин, президент РФ
Президент РФ отметил перед коллегами из кабинета министров, что ряд антикризисных решений в данном направлении уже принят.
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Фото и видео: Kremlin.ru
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