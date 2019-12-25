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Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
Сегодня, 14:14
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Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

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Глава РФ рассказал о том, как поддержать социально-экономическую политику.

Российский президент Владимир Путин предложил обсудить дополнительные шаги для роста реальных доходов граждан, а также поддержать потребительский спрос. Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном совещании, посвященном экономическому развитию страны. Также лидер призвал власти сконцентрировать силы на возможностях бизнес-индустрии и регионов.

Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос.

Владимир Путин, президент РФ

Президент РФ отметил перед коллегами из кабинета министров, что ряд антикризисных решений в данном направлении уже принят.

Путин: масштабные пожары подрывают усилия по сохранению климата.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, доходы, потребительский спрос, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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