Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

Глава РФ рассказал о том, как поддержать социально-экономическую политику.

Российский президент Владимир Путин предложил обсудить дополнительные шаги для роста реальных доходов граждан, а также поддержать потребительский спрос. Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном совещании, посвященном экономическому развитию страны. Также лидер призвал власти сконцентрировать силы на возможностях бизнес-индустрии и регионов.

Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос. Владимир Путин, президент РФ

Президент РФ отметил перед коллегами из кабинета министров, что ряд антикризисных решений в данном направлении уже принят.

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Фото и видео: Kremlin.ru

