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Путин: масштабные пожары подрывают усилия по сохранению климата
Сегодня, 14:27
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Путин: масштабные пожары подрывают усилия по сохранению климата

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Президент назвал лес экологическим щитом страны.

Масштабные пожары подрывают усилия России по сохранению климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов страны.

По его словам, лес является экологическим щитом России и всей планеты. Путин отметил, что именно лес играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов.

Также президент добавил, что вопрос усилий по сохранению климата является принципиальным для всего мира.

Ранее Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, климат, лесные пожары, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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