Путин: масштабные пожары подрывают усилия по сохранению климата

Президент назвал лес экологическим щитом страны.

Масштабные пожары подрывают усилия России по сохранению климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов страны.

По его словам, лес является экологическим щитом России и всей планеты. Путин отметил, что именно лес играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов.

Также президент добавил, что вопрос усилий по сохранению климата является принципиальным для всего мира.

Ранее Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами.

Фото: kremlin.ru