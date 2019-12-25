CBS: разведка США предупредила об угрозе вторжения России на Украину

Телеканал повторил версию американских коллег из других СМИ.

Американский телеканал CBS рассказал о том, что разведка США предупредила европейских коллег об угрозе военного вторжения России на Украину. В СМИ сослались на заявление местных чиновников, имеющих информацию по данной теме. По мнению журналистов, такой сценарий может произойти по мере похолодания в регионе. Данное сообщение не стало первым за последнее время. Ранее подобные материалы выпускали авторы The New York Times.

Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада. публикация телеканала CBS

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