Суд отклонил запрос Олимпийского комитета России.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в просьбе использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде в Токио и Пекине. Ранее с соответствующим запросом в CAS обратился российский олимпийский комитет.

Журналисты из Inside the Games заявили, что судебная инстанция посчитала, что предложенная комиссией спортсменов ОКР песня "Катюша" не может быть использована вместо национального гимна. Они заметили, что предложенная композиция напрямую ассоциируется с Россией, а это противоречит первоначальному решению по введению запрета на гимн.

Согласно постановлению CAS относительно спора между WADA и РУСАДА, российские спортсмены в течение двух лет будут выступать на международных турнирах и Олимпийских играх под нейтральным флагом. При этом участники соревнования могут наносить цвета национального флага на свою экипировку, а также указывать на ней название страны, которую представляют.

Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях.

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