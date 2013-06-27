Бюджетные запросы комитетов и районных администраций Петербурга достигли 550 млрд рублей

Удовлетворить все запросы не удастся, поэтому необходимо определить приоритетные направления финансирования.

Комитеты и администрации районов Санкт-Петербурга обратились в городской бюджет за дополнительными 550 миллиардами рублей на 2025 год. Об этом впервые сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в ходе обсуждения бюджета. Позже информацию подтвердил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.

Однако, по его словам, удовлетворить все запросы не удастся, поэтому необходимо определить приоритетные направления финансирования. Среди них — заработная плата, работа в бюджетной сфере, образование, социальная защита и здравоохранение. Также планируется финансирование новых детских садов, школ, поликлиник, медицинских кабинетов и пожарных депо.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский ранее перечислил конкретные объекты, требующие финансирования. В Кировском районе это модернизация школы на улице Солдата Корзуна, в Петроградском районе — восстановление работы спортивной школы олимпийского резерва "Радуга", а в Выборгском районе — капитальный ремонт 12 социально значимых учреждений.

Ранее мы сообщили о том, что сайты образовательных учреждений Петербурга хотят сделать более открытыми.

Фото: Piter.TV