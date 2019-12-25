В Петербурге бюджет фонда ОМС превысит 150 млрд рублей в 2024 году

Большая часть бюджета будет направлена на финансирование территориальной программы ОМС.

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Петербурга в 2024 году составит 154,2 млрд рублей, что на 11,8 млрд рублей больше показателя текущего года. Об этом рассказали в Смольном.

Более 80% доходов территориального фонда – 123,6 млрд рублей составит федеральная субвенция. Еще 20,3 млрд рублей будут направлены из средств бюджета Петербурга. Планируемый доход в городской бюджет от лечения иногородних граждан составит около 10 млрд рублей.

Большая часть бюджета будет направлена на финансирование территориальной программы ОМС. Кроме того, увеличится и средняя зарплата медработников – на 8,6%.

В РФ свыше 130 миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Фото: Piter.tv