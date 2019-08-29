Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС

Михаил Мишустин рассказал о соцподдержке населения.

Свыше 130 миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Соответствующей информацией с коллегами поделился руководитель кабинета министров на оперативном совещании, обсуждая проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Дополнительно известно, что в трехлетнем проекте бюджета ФОМС заложил денежные средства на медицинскую реабилитацию граждан, в том числе и тех пациентов, которые перенесли ковид.

Также у жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать ее в федеральных медучреждениях. На это пойдет около 214 миллиардов рублей. ихаил Мишустин, премьер-министр рФ

ВВП России за январь - июль 2023 года увеличился на 2 процента.

Фото и видео: Правительство России