Доходы Петербурга за первое полугодие составили 304 млрд рублей.

Председатель комитета по финансам Алексей Корабельников отчитался по промежуточным итогам исполнения бюджета. Во вторник, 23 июля, прошло заседание городского правительства.
Он сообщил, что за первые 6 месяцев 2019 года Петербург получил 304 млрд рублей доходов. Расходы составили 286 млрд рублей. Самую большую прибыль принес налог на доходы физических лиц - 41,6%. Налог на прибыль организаций составляет 33,4% городской казны, налог на имущество - 5,5%.
В целом наблюдается положительная тенденция в росте доходов города. За первое полугодие 2019 года они увеличились на 14,2% по сравнению с тем же периодов в 2018. По утвержденному бюджету города на Неве, доходы составляют 592 млрд рублей, а расходы - 644 млрд рублей.
Расходную часть бюджета исполнили только на 44,4%. Это связано с трудностями при исполнении Адресной инвестиционной программы. За первое полугодие было потрачено только 27,5% от заложенных в ней средств.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что продолжительность жизни в Петербурге достигнет 80 лет к 2024 году.
Фото: Piter.TV
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