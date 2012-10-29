Бюджет Петербурга вырастет почти на 50 млрд руб. по итогам 2025 года

Смольный ждет увеличения доходов Петербурга на 3,9 % в текущем году.

Санкт-Петербург в 2025 году получит 1,352 трлн руб. собственных доходов, что на 3,9 % больше, чем предусмотрено действующим бюджетом, сообщил комитет финансов города на заседании "нулевых чтений" бюджета 2026–2028 годов.

Общий объем казны в 2025 году составит 1,378 трлн руб. вместо ранее утвержденных 1,328 трлн руб. За 7 месяцев в бюджет поступило 806,8 млрд руб., что соответствует 60,7 % годового плана.

По прогнозу, в 2026 году собственные доходы города достигнут 1,431 трлн руб. (+5,8 % к ожидаемым показателям 2025 года), в 2027 году — 1,538 трлн руб. (+7,4 %), в 2028 году — 1,679 трлн руб. (+9,2 %).

Расходы бюджета в 2025 году составят 1,436 трлн руб., что на 8 % меньше прежнего плана. На адресную инвестиционную программу выделят 262,7 млрд руб. или 18,3 % всех расходов. В 2027 году траты городской казны прогнозируются на уровне 1,508 трлн руб., в 2028 году — 1,467 трлн руб.

Ранее Петербург получил 525 млн рублей от турналога за семь месяцев.

Фото: Piter.tv