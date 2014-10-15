Бюджет Петербурга пополнился почти на 1,15 трлн рублей за десять месяцев

Доходы Петербурга достигли 86% годового плана за счет налогов и прибыли.

За десять месяцев 2025 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 1,149 трлн руб. доходов. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. По его словам, исполнение доходной части бюджета превысило 86 % от запланированного годового объема.

Собственные доходы Петербурга, включающие налоговые и неналоговые поступления, составили 1,117 трлн руб., что почти на 6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть поступлений обеспечили налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц — вместе они принесли в городскую казну около 771,1 млрд руб., или 81 % всех доходов.

Расходы бюджета за тот же период достигли 1,089 трлн руб., что соответствует 72,8 % от годового плана. Корабельников отметил, что по сравнению с прошлым годом исполнение бюджета улучшилось, а общий рост доходов в абсолютных цифрах составил 130,6 млрд руб.

