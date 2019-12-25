Бюджет Петербурга пополнился на 825 млрд рублей с начала года

Почти 400 млрд казне принесли горожане.

За первые 9 месяцев 2023 года доходы бюджета Северной столицы составили 825 млрд рублей, почти 400 из которых заплатили петербуржцы. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Так, налоги на доходы физлиц составили 297 млрд рублей. Показатель на 109% превысил цифры за аналогичный период 2022 года. Ещё 58 рублей в городскую казну принесли доходы от малого бизнеса, таким образом, рост по сравнению с прошлым годом составил 108%. Имущественных налогов вышло на 50 млрд рублей, что больше результатов 2022-ого на 110%. Налоги от акцизов достигли 27 млрд рублей.

Корабельников подчеркнул, что, по прогнозам, поступления продолжат свой рост до конца года. Расходы бюджета при этом соответствуют предыдущим показателям и составляют 735 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выполнена программа по улучшению жилищных условий молодых семей.

Фото: Piter.TV