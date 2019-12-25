В Петербурге выполнена программа по улучшению жилищных условий молодых семей

Федеральная программа по улучшению жилищных условий молодых семей в 2023 году выполнена на 100 процентов

В рамках программы 167 семей получили содействие на сумму 679 млн рублей. Программа предусматривает использование средств городского и федерального бюджета, а социальная выплата предоставляется в размере 50 процентов расчетной стоимости жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Участником программы может стать молодая семья, признанная нуждающейся в жилом помещении, а также готовая подтвердить наличие средств или возможность получить ипотечный кредит. В 2024 году социальные выплаты получат все семьи петербуржцев, вступившие в программу до 1 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Соснового Бора лишилась 13 млн рублей и квартиры из-за действий мошенников.

Фото: Piter.TV