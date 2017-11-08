Бюджет Петербурга готовят с учетом запросов жителей и новых инициатив

Депутаты Петербурга обещают превратить бюджет города в прочный корабль.

В Санкт-Петербурге началась работа над новым проектом городского бюджета. Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок сообщил, что основу документа формируют с учетом предложений жителей и действующих законодательных инициатив, пишет "Петербургский дневник".

Среди приоритетных направлений — меры поддержки семей с детьми, стимулирование рождаемости, организация пунктов проката предметов первой необходимости для младенцев и дополнительные выплаты молодым мамам. Планируется внедрение электронных сертификатов для пожилых горожан и отмена транспортного налога для социально незащищенных категорий.

Четырбок отметил, что правительство разрабатывает проект бюджета, но депутаты намерены детально следить за его наполнением и вносить поправки. В прошлом году 12 из 18 предложений парламентариев были приняты.

Фото: Piter.tv