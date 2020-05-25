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Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19

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За время пандемии бюджет Москвы недополучит 600 миллиардов.

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

У нас минус 7% доходов относительно прошлого года.

Владимир Ефимов, вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

По его словам, рост доходов бюджета столицы планировался на уровне 8%. Ефимов считает, что за время пандемии бюджет Москвы недополучит 600 миллиардов.

Чиновник подчеркнул, что кризис затронул все сферы экономики. Уже сейчас переплаченные налоги возвращают предприятия нефтегазовой отрасли. Существенно пострадал финансовый и банковский сектор — помимо пандемии, на него негативно повлияло падение курса рубля.

Ранее москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений.

Видео: ВК/Московская городская Дума

Теги: бюджет, коронавирус, кризис, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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