Бузова разделась до трусов в центре Петербурга

Телеведущая сфотографировалась в нижнем белье на фоне ночного города.

Фотосессия Ольги Бузовой в родном городе вызвала бурную реакцию подписчиков. Звезда остановилась в шикарных апартаментах с видом на Неву, Исаакиевский собор и центр города. Ночью она сделала и опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в одних трусах и майке на фоне храма.

Пока одни сыпали комплиментами в адрес Бузовой и беспокоились за ее здоровье (все-таки ноябрь, а она почти голая), другие возмутились внешним видом знаменитости. Подписчики тлеведущей спросили, почему она появилась в центре Петербурга в трусах. "Волшебный Питер и Бузова в трусах!", "Оля, ты голая в центре?!", "Почему в трусах?", — задались вопросами пользователи интернета. Один из них и вовсе назвал телеведущую вертихвосткой.

Ранее мы писали, что Собчак и Бузова попали в список блогеров с наибольшим заработком в Instagram.

Фото: Instagram / buzova86