Бузова устроила онлайн-концерт во время пандемии коронавируса

Выступление певицы посмотрело рекордное количество зрителей.

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила не приостанавливать свою концертную деятельность в связи с пандемией коронавируса. Во время карантина она записала онлайн-концерт, чтобы порадовать поклонников, которые не могут побывать на живом выступлении. Об этом сообщается на официальной странице Бузовой "ВКонтакте".

За полчаса онлайн-концерт певицы, который сопровождался живым инструментальным звуком, посмотрели более полумиллиона человек. Это стало абсолютным рекордом среди всех онлайн-выступлений российских артистов.

Звезда пообещала, что это не последнее ее выступление в подобном формате. Многие поклонники певицы остались в восторге от трансляции.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова прервала молчание после скандала с Джиганом.

Фото: ВКонтакте / Ольга Бузова