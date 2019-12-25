Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2"

Телеведущая еле ворочала языком и с трудом задавала участникам вопросы.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала зрителей и участников проекта "Дом-2", появившись на лобном месте в нетрезвом виде. Нелицеприятное видео мгновенно разлетелось по сети.

В кадре Бузова поприветствовала новых участников, которые боролись за право остаться на проекте. Телеведущая еле ворочала языком, и даже заученные фразы ей давались с трудом, не говоря уже об импровизации. Диалог с одной из участниц проекта у Ольги получился такой: "Что он тебе написал? А ты ему что? А он тебе что?".

Негодующие зрители потребовали уволить Бузову после пьяной выходки. Сама телеведущая не отрицала своей вины и выложила в Instagram видео с извинениями, где рассказала, что у нее было плохое настроение, и перед съемками "Дома-2" она встретилась с подругами в баре и напилась. Через несколько минут откровения Ольги исчезли из ее профиля. Возможно, видео удалили агенты, которые следят за репутацией ведущей.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова перепутала московский храм со Спасом на Крови.

Фото: ВКонтакте / Ольга Бузова, скриншот Instagram / _dom2_dom2__really_