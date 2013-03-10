Бузова прокомментировала нападение на фигуриста Дмитрия Соловьева

Артистка заявила, что готова оказать ему любую помощь.

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что готова оказать любую помощь олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву. Напомним, 32-летнего спортсмена жестоко избили трое неизвестных возле одного из караоке-клубов Москвы, передает "Матч-ТВ".

Инцидент произошел ночью в центре столицы. Как стало известно, он заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, к которой начали приставать трое мужчин. После драки всех нападавших задержали на месте происшествия.

Фигуриста госпитализировали в Боткинскую больницу с тяжелой травмы головы. У него диагностировали умеренное субарахноидальное кровоизлияние. На данный момент Дмитрий лежит в нейрохирургическом отделении.

Бузова заявила, что находится в полном шоке от случившегося.

Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Отметила артистка

По мнению Ольги, Дмитрий проявил себя как настоящий мужчина и истинный защитник своей любимой девушки.

Дмитрий Соловьев был партнером Ольги Бузовой в проекте "Ледниковый период". В этом году он выступает с Ксенией Бородиной.

Фото: Instagram / buzova86