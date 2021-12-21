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В Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева

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Его доставили в Боткинскую больницу с тяжелой травмы головы.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ".

Инцидент произошел ночью в центре столицы. 32-летний спортсмен отдыхал в караоке-клубе со своей девушкой, керлингисткой Анной Сидоровой. На них напали трое неизвестных. Соловьев заступился за девушку, в результате чего был избит.

Фигурист доставлен в Боткинскую больницу с тяжелой травмы головы. Позже у него диагностировали умеренное субарахноидальное кровоизлияние. Нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве загорелась казарма войсковой части.

Видео: Telegram / Baza; 112

Теги: дмитрий соловьев, драка, москва, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Абдусаламов Магомед
Сегодня 22:33

Сразу понятно,тут нет выходцев из Кавказа! Как-то  тихо, без шума все проходит  о национальности преступников ни слова, Байстрюк свой язычок куда-то засунул... дааа,тихо все...

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