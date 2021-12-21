В Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева

Его доставили в Боткинскую больницу с тяжелой травмы головы.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ".

Инцидент произошел ночью в центре столицы. 32-летний спортсмен отдыхал в караоке-клубе со своей девушкой, керлингисткой Анной Сидоровой. На них напали трое неизвестных. Соловьев заступился за девушку, в результате чего был избит.

Фигурист доставлен в Боткинскую больницу с тяжелой травмы головы. Позже у него диагностировали умеренное субарахноидальное кровоизлияние. Нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

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Видео: Telegram / Baza; 112