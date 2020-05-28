Бузова предложила фанатам записать клипы на ее новую песню

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram и на площадке TikTok отрывок из своей новой песни "Орбит без сахара" и предложила подписчикам новый флешмоб.
"Мои хорошие, пришло время нового флешмоба надувать пузыри", - написала артистка.
Фанаты должны записать небольшие видеоклипы на новую песню Бузовой. Самые креативные ролики попадут к ней в stories.
Поклонникам певицы придется потрудиться, чтобы сделать что-то оригинальное. В своем видео Бузова жевала жвачку и надувала пузыри, тем самым уловив основную идею композиции. В остальных трех строчках смысл передать сложнее:
"Я жую орбит без сахара,
Тащусь от твоего запаха.
Связала нас зодиаками,
И эта ночь будет жаркой".
Ранее мать Бузовой рассказала, как работают стоматологи во время COVID-19.
Видео: Instagram / buzova86
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