Бузова предложила фанатам записать клипы на ее новую песню

Самые креативные ролики она опубликует у себя в stories.

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram и на площадке TikTok отрывок из своей новой песни "Орбит без сахара" и предложила подписчикам новый флешмоб.

"Мои хорошие, пришло время нового флешмоба надувать пузыри", - написала артистка.

Фанаты должны записать небольшие видеоклипы на новую песню Бузовой. Самые креативные ролики попадут к ней в stories.

Поклонникам певицы придется потрудиться, чтобы сделать что-то оригинальное. В своем видео Бузова жевала жвачку и надувала пузыри, тем самым уловив основную идею композиции. В остальных трех строчках смысл передать сложнее:

"Я жую орбит без сахара,

Тащусь от твоего запаха.

Связала нас зодиаками,

И эта ночь будет жаркой".

Ранее мать Бузовой рассказала, как работают стоматологи во время COVID-19.

Видео: Instagram / buzova86