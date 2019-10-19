Буянившую в ТЦ "Парнас" девушку госпитализировали с наркотическим опьянением

Она набрасывалась на мирных посетителей.

Вечер 18 октября в торговом центре "Парнас" оказался приятным не для всех посетителей. У тех, кому не повезло пройти мимо молодой девушки с видео, явно испортилось настроение.

Девушка, находясь, видимо, в состоянии наркотического опьянения, набрасывалась на мирно идущих мимо людей и даже била их. Одними из пострадавших, попросивших помощи, оказались молодые родители с ребенком.

На видео очевидцев запечатлено задержание дебоширки охранниками центра, петербурженка явно чувствует себя странно и продолжает попытки буянить.

По словам очевидцев, чуть позднее ее госпитализировали.

Ранее жители Мурино испугались странной композиции на перекрестке.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте