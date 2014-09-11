Бурятские таможенники изъяли партию радиоактивных массажных ручек

Товар отправлен обратно на территорию Монголии.

Представители Бурятской таможни обнаружили 125 ручек для точечного массажа с радиационным фоном в 85 раз превышающую нормальные показатели. Груз располагался в багаже легкового автомобиля, прибывшем из Монголии. Ручки располагались в полиэтиленовым пакетом, в котором зафиксирован повышенный уровень ионизирующего излучения. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Федеральной таможенной службы России.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности стилусов составила 9,34 мкЗв/ч, уровень бета-излучения - 503,28 част/кв. см в мин. При этом в соответствии с требованиями ЕАЭС на поверхности товара должно отсутствовать нейтронное излучение, а также альфа- и бета-загрязнение. пресс-служба ФТС России по региону

Владелица груза объяснила таможенникам, что везла стилусы в страну для последующей перепродажи. Женщина якобы не знала о том, что они могут быть радиоактивны и представляют опасность для здоровья человека. По постановлению Роспотребнадзора ввоз данного товара на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Радиоактивные ручки отправлены обратно в Монголию.

800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленобласти.

Фото и видео: пресс-служба ФТС России