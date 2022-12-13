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Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке

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Дикий зверь решил остановиться в нежилом здании.

Бурый медведь занял старый, заброшенный частный дом в поселке Ганалы Елизовского района. Соответствующей информацией с журналистами поделились жители Камчатки, которым удалось записать дикого зверя, спящим на крыльце. Очевидцы отметили, что животное никак не реагирует на окружающих его людей. Сведения о медведе прессе подтвердили сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии. 

Расположился на веранде... Лег и лежит. Ничего не сделаешь. Не уходит.

Владимир Шаблий,охотинспектор

В Минприроды России добавили, что в настоящее время здание осталось нежилым, а сам медведь не представляет опасности для граждан. Мнения жителей разделились относительно того, оставить ли лесного гостя в покое, или наоборот, выгнать его за пределы населенного пункта.

Петербуржцам рассказали, как себя вести при встрече с медведем.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бурый медведь, ганалы, камчатка, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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