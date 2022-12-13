Петербуржцам рассказали, как себя вести при встрече с медведем

По словам Шатенева, медведь не рассматривает человека как добычу. Это бывает очень редко.

Петербужцам рассказали, что делать при встрече с медведем. Об этом сообщил фотограф дикой природы, член Русского географического общества Константин Шатенев, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Шатенева, медведь не рассматривает человека как добычу. Это бывает очень редко. Животные стараются уйти от человека, но при случайной встрече с косолапым нельзя его пугать, в противном случае медведь может напасть на человека.

Поэтому нужно просто поговорить с ним спокойным голосом. Животное понимает эти интонации и, скорее всего, уйдет — подчеркнул спикер.

При встрече с медведем можно поднять вверх руки, чтобы создать иллюзию более высокого роста. Но делать это необходимо постепенно и плавно. Косолапый не должен испугаться. Он добавил, что для медведей это трудное время — растительная пища отсутствует, а белковую пищу они могут получить в крайне ограниченном количестве. Поэтому животные тратят свой подкожный жир.

Фото: Pxhere

