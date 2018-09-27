Бургер-кафе на Льва Толстого оштрафовали за шум

Провинился петроградский филиал сети "Ketch Up Burgers".

Кафе "Ketch Up Burgers" на улице Льва Толстого привлекли к административной ответственности, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Выяснилось, что прием и разгрузку продуктов ресторан ведет во дворе жилого дома, под окнами. Измерение уровней шума подтвердило превышение: в дневное и ночное время уровень звука нарушал норму на 1дБ и на 2 дБ соответственно. Шумы от кондиционеров и системы вентиляции сильно мешали даже жильцам квартиры на третьем этаже.

Представитель юридического лица на судебное заседание не явился. Ресторану назначили штраф в 20 тыс. рублей

Ранее Роскачество нашло в лапше быстрого приготовления пестициды и микотоксины.

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